FNP'er Sybren Posthumus verlaat de Friese Staten

Posthumus heeft bijna 20 jaar in de politiek gezeten. "Bij al het werk dat ik daarvoor deed, was ik na een paar jar wel weer toe aan iets nieuws. In dit geval ben ik meer dan tien jaar Statenlid geweest. Op een gegeven moment is het mooi geweest." Het moment dat Posthumus heeft gekozen, is ook tactisch. "Het is nu nog een flinke tijd tot de verkiezingen. Je moet ook ruimte geven aan nieuwe mensen." In het geval van de FNP is Van der Mei die nieuwe persoon. "Hij is ook fiscaal jurist, dus hij kan mijn taken mooi een op een overnemen. Dat sluit heel mooi op elkaar aan."

Knol lovend over Posthumus

Fractievoorzitter Sijbe Knol vindt het jammer dat Posthumus stopt. Hij begrijpt de persoonlijke keuze wel: "Alle respect voor Sybren zijn inzet. Hij heeft voor de FNP ontzettend veel werk verzet."

Naast zijn politieke werk in Fryslân was Posthumus voornamelijk ook actief als Europawoordvoerder van de FNP. "Hij was ook 15 jaar voor onze EFA-fractie in het Europees Parlement, als bestuurslid van de EFA, onze schakel met Brussel", zegt Knol. "Ik kan mij goed voorstellen dat je na zo'n lange tijd in de actieve politiek zoekt naar iets nieuws. Wij wensen Sybren alle succes verder. Blij dat ook Gerben van der Mei als financieel specialist bereid is om Sybren zijn portefeuille en alle toebehoren over te nemen."

De wisseling van de wacht vindt plaats in de Statenvergadering van 21 april.