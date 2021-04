Ard de Graaf blij met Cambuur als testevenement: "Opmaat naar de toekomst"

De toeschouwers bij de wedstrijd moeten wel een negatieve coronatest laten zien. Er mogen 1.350 mensen bij zijn en dat is toch wat minder dan het aantal waar veel Cambuurfans op hadden gehoopt, zegt De Graaf. "Het is wel teleurstellend weinig. Maar het is een begin, er mogen weer mensen bij."

Cambuur en De Graafschap zijn de nummers een en twee in de Eerste Divisie. De kans is groot dat er dan nog iets op het spel staat. "Dat is op basis van de huidige stand", vervolgt De Graaf. "Er moeten daartussen nog drie wedstrijden gespeeld worden, dus er kan nog van alles gebeuren."

Selecteren wie naar binnen mag

Als Cambuur daadwerkelijk de finale haalt, zal de voetbalclub moeten selecteren welke supporters er bij de eindwedstrijd naar binnen toe mogen. "Dat wordt een onmogelijk opgave. We gaan er een plan voor maken, maar dat het een teleurstelling wordt voor heel veel mensen is duidelijk", zegt De Graaf.

De directeur benadrukt echter dat fans hun zegeningen moeten tellen: "Er mogen weer mensen naar de wedstrijden. Dit is een opmaat naar de toekomst. Die boodschap moeten we er ook uithalen. Dat moet ergens beginnen."

"Informatievoorziening summier"

De Leeuwarder club heeft al ervaring met publiek: in augustus speelde Cambuur een wedstrijd tegen PEC Zwolle, waarbij meer dan duizend toeschouwers aanwezig waren. Eind februari waren er 1.350 supporters bij de uitwedstrijd tegen Almere.

Waarom er nu niet meer toeschouwers zijn toegestaan, weet de Graaf niet. "De informatievoorziening is wat summier, dus ik hoop daar de komende dagen meer over te horen."