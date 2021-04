In Bitgum en omgeving mag binnenkort weer in grote groepen worden gewandeld

Bitgumers worden 'roeken' genoemd en 'katten' zijn mensen uit Ried. De tocht wordt dan ook in die omgeving gehouden. De route is deze keer echter anders dan voorgaande jaren: Ried wordt overgeslagen in verband met de coronaveiligheid. De wandeltocht wordt georganiseerd door Friesland Beweegt.

"Er zijn twee routes in de tocht. De ene route is 27 kilometer met twee lussen", vertelt Ben Bloemink van de organisatie. Die gaat onder meer door de dorpen Bitgummole, Bitgum, Berltsum, Ingelum en Marsum. "De andere route is tien kilometer." Die gaat door Bitgummole, Ingelum, Marsum en Bitgum. Beide routes hebben gemeenschapscentrum De Molewjuk in Bitgummole als vertrekpunt.

Twee wandeltochten

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de landelijke wandelbond gevraagd om proefsportactiviteiten te organiseren. Er komen twee wandeltochten: die in Fryslân op 24 april en een dag later een in Noord-Brabant. "Een fysieke wandeltocht maakt hopelijk veel meer mogelijk voor andere sporten in de nabije toekomst om ook door te kunnen gaan", zegt Bloemink. "Het is fantastisch dat het kan en daarom werken we er graag aan mee."

Negatieve coronatest

Deelnemers moeten van tevoren een negatieve coronatest voorleggen. "Die kun je op een papier of met een app meenemen en die scannen we dan bij de entree van de wandeltocht. Daarnaast blijven de andere basisvoorwaarden gelden."

Bloemink doelt daarbij op het houden van voldoende afstand tussen mensen, het dragen van mondkapjes in binnenruimtes en het desinfecteren van handen. "Je weet van elkaar dat je negatief getest bent, zowel de vrijwilligers als de wandelaars, dus je kunt veel meer doen met elkaar."

Speciale teststraat

In totaal worden er in Nederland 400 proefevenementen gehouden, waarvan elf in Fryslân. Het gaat daarbij om sport- en culturele evenementen, maar ook om evenementen bij Holland Casino en Monkey Town in Leeuwarden.

Mensen die een toegangsbewijs willen hebben voor de evenementen, moeten zich bij een speciale teststraat laten testen op het coronavirus. De testafspraak kan worden gemaakt op de website testenvoortoegang.nl. De test moet binnen 40 uur voor het evenement worden afgenomen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Dat is gratis. Een uitslag van de GGD en een thuistest zijn niet geldig.