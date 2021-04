Scherpe stijging in aantal bedrijfsopheffingen in noord-Fryslân

In 2019 werden in dit gebied, waar de gemeenten Leeuwarden, Waadhoeke, Schiermonnikoog, Tytsjerksteradiel, Ameland, Achtkarspelen, Harlingen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân, Terschelling, en Vlieland onder vallen, 1450 bedrijfsvestigingen gesloten. In 2020 waren dat er maar liefst 1900.

Zakelijke dienstverlening

De grote verantwoordelijke voor de toename in het aantal opheffingen is de zakelijke dienstverlening. In 39 van de 40 Nederlandse regio's zijn in die bedrijfstak de meeste bedrijven opgeheven. Alleen in de regio Delfzijl en omgeving is de toename in het aantal opheffingen het grootst in handel, vervoer en horeca.

Positief saldo

Ondanks de grote toename in het aantal bedrijfsopheffingen waren er eind 2020 meer bedrijven in Fryslân gevestigd dan aan het eind van het jaar ervoor, ook in het noordelijk deel van de provincie. Er werden dus nog steeds meer vestigingen geopend dan opgeheven. In 2020 werden er in totaal 3915 bedrijven opgeheven en 5035 bedrijven opgericht.