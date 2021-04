Containerschip in de problemen boven Vlieland

Het gaat om een vrachtschip van bijna 170 meter lang, dat onderweg was van Rotterdam naar Finland. Een groot schip van de kustwacht probeert een sleepverbinding tot stand te brengen. Rond tien uur 's avonds lag het schip zo'n negen zeemijl van Terschelling af. Dat is minder dan 17 kilometer.

Volgens de kustwacht zouden de motoren van het schip nog werken, maar het roer zou zijn vastgelopen. Het is nog niet duidelijk hoe de mensen vanaf het grote schip van de kustwacht dat kunnen oplossen.

Eerder op de dag waarschuwde de Waddenvereniging al voor schepen die de zuidelijke vaarroute boven de eilanden namen, vanwege de harde wind en hoge golven. Het is niet duidelijk of het schip dat nu in de problemen is geraakt in de noordelijke of zuidelijke vaarroute voer.