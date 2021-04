'Uitgever NDC stopt met huis-aan-huis-kranten'

Volgens de NDC Mediagroep is het bijna niet meer mogelijk om winst te maken met de streekkranten, waar niet voor betaald wordt. Dat meldt RTV Noord. Het gaat onder andere om het Sneeker Nieuwsblad, de Drachtster Courant en de Huis aan Huis. De advertentie-inkomsten vielen al tegen, en door het coronavirus zou dat alleen nog maar erger zijn geworden. De uitgever kwam in grote problemen.

Eerder dit jaar werd al duidelijk dat er een einde komt aan het nieuwsblad de Bildtse Post. Die krant werd uitgegeven door een andere uitgever, die daarmee wil stoppen. Een nieuwe was niet te vinden; mensen van de krant hebben er vijf jaar naar gezocht.

Het personeel van de NDC Mediagroep moet nog geïnformeerd worden over de gevolgen van de individuele medewerkers. Tot die tijd wil de NDC Mediagroep niet reageren op het nieuws, zegt Evert van Dijk van de directie. "Wat er ook besloten wordt, we informeren eerst het personeel."

'Een trieste ontwikkeling'

Secretaris Paul Teixeira van de journalsitenvakbond NVJ zegt bij RTV Noord dat hij zich grote zorgen maakt over het mogelijke verdwijnen van de wijkbladen. "We zien het ook in Noord-Holland en in Limburg. Ook daar hebben uitgevers als DPG en Mediahuis titels vervreemd. Het is een trieste ontwikkeling dat daardoor lokale media wegvallen."

"Die kaalslag heeft de controlerende taak van de journalistiek ook op lokaal gebied - denk aan gemeenteraden - uitgedund. De coronapandemie heeft die ontwikkeling in 2020 alleen maar versneld."