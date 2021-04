Bundesliga vraagt ander voetbal van Vlap: "Ik raak heel weinig ballen aan"

Michel Vlap kijkt zich nog iedere week de ogen uit in de Bundesliga. De Sneker voetballer die door Arminia Bielefeld gehuurd wordt van Anderlecht vecht met zijn ploeg tegen degradatie. Bielefeld staat op de een-na-laatste plaats in Duitsland en zal in ieder geval nog een club voorbij moeten. In de SportCast vertelt hij over zijn eerste maanden in de Bundesliga. Ook bellen we met oud-directeur Hans Nijland van FC Groningen over de 'Derby van het Noorden' van komende week.