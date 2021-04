Meerdere proeven met publiek in Fryslân, onder andere bij Cambuur en Heerenveen

Vorige week zei burgemeester Van der Zwan van Heerenveen al dat hij graag mee wilde doen aan de proef. Nu is het duidelijk geworden dat er 2.000 toeschouwers mogen komen bij de wedstrijd tegen PEC Zwolle, eind april. Bij Cambuur-De Graafschap kunnen 1350 toeschouwers komen. De Leeuwarder club heeft al ervaring met publiek: eind februari waren er 1350 supporters bij de uitwedstrijd tegen Almere.

Eerder werd al duidelijk dat er in Heerenveen een evenement voor inlineskaters komt, waar zo'n 100 mensen mogen komen. In Gorrdeijk komt een korfbalevenement voor senioren. Daar kunnen 120 mensen komen.

Op de lijst staan verder het Fries Museum, waar op drie dagen in de museumweek 250 toeschouwers mogen komen. Het Jopie Huismanmuseum in Workum kan op twee dagen in dezelfde week 125 mensen ontvangen. Het Museumhuis Van Eysinga in Leeuwarden kan op 9,10 en 11 april al de deuren openen voor 72.