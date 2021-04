Achtkarspelen zoekt fietsende ouderen: wie zijn de échte doortrappers?

Door te fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam, zo is de gedachte. Dat moet wel op een veilige manier kunnen, daarom komt de gemeente graag in contact met fietsende ouderen. Zij kunnen bijvoorbeeld vertellen waar ze onveilige situaties ervaren.

"Mijn grootvader is net 81 geworden," vertelt wethouder Jouke Spoelstra. "We hebben hem er ook al bij betrokken. En we gaan er ook in kranten aandacht aan geven. We hopen iemand te vinden die richting de 100 jaar gaat."

Het project is niet alleen van Achtkarspelen, de gemeente werkt samen met Tytsjerksteradiel. Vorig jaar zijn er in Fryslân l 25 'doortraproutes' uitgezet, ook een bij Buitenpost. Het gaat om de veilige fietsroutes die oudere inwoners moeten stimuleren de fiets te pakken. "Die routes zijn geschikt voor oudere mensen. Brede fietspaden, niet te veel obstakels, veilige oversteekplaatsen, niet al te gekke bochten. We werken aan zo'n nieuwe route in de gemeente, daar zoeken we straks ook testfietsers voor," zegt wethouder Spoelstra.