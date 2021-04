Cambuur Sjoernaal: Record voor Robert Mühren in monsterzege

De naam van Robert Mühren staat voor eeuwig in de geschiedenisboeken van SC Cambuur. De spits maakte zondag zijn 29ste, 30ste en 31ste doelpunt dit seizoen. Daarmee is hij Harry van der Laan voorbij. Dat was de recordhouder van het meeste aantal doelpunten in één seizoen: hij scootdfe 29 keer voor Cambuur, in het seizoen 1997/1998.