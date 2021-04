Zorgen bij Waddenvereniging: Containerschip neemt gevaarlijke vaarroute

Kuipers zat maandagavond op een app het vaarverkeer bij de eilanden te volgen. "Na de ramp met de MSC Zoe sta je op scherp. Toen zag ik de CSCL Jupiter door de zuidelijke route varen, met afmetingen van 366 bij 51 meter. Toen dacht ik: hoe is dit nu mogelijk? Door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid is gezegd dat dit soort schepen daar niet veilig zijn met golfslag hoger van vijf meter."

De Kustwacht bevestigt dat ze Jupiter het advies gaven om niet de zuidelijke vaarroute te nemen. "Maar dat is slechts een advies, de reder mag zelf kiezen welke route hij kiest", zegt een woordvoerder. "Waarom de Jupiter niet noordelijke route heeft genomen, weet ik niet. Die route is wel een paar uren langer."

De golven die van de zijkant komen, vormen het grootste probleem. "De schepen zijn eigenlijk te stabiel. Ze gaan rollen door de zijwaartse golven, en snel terug naar hun rechte vorm. Dat gaat dermate snel dat de materialen waarmee de containers vast zitten daar niet tegen bestand zijn. Er zijn meer redenen, maar het heeft alles met dit soort omstandigheden te maken."

"Geef de Kustwacht meer bevoegdheden"

Kritiek op het nemen van de zuidelijke vaarroute bij de Waddeneilanden is er al langer. Maar nieuwe wetgeving duurt land omdat dit internationaal moet worden geregeld. Desondanks kan Nederland stappen zetten, vindt Kuipers. "We kunnen ook de Kustwacht meer bevoegdheden en middelen geven. Zodat ze niet enkel een advies geven, maar ook iets kunnen afdwingen. Zoals een schip kunnen verordonneren om te wachten totdat deze weeromstandigheden voorbij zijn." Er is wel een motie ingediend en aangenomen, maar dat heeft nog geen resultaat opgeleverd.

Geldkwestie

De zuidelijke route is ook nog eens vrij ondiep, waardoor schepen gemakkelijk aan de grond komen. "En ik hoorde van de Brandaris dat er golven van tien meter waren. Dan moet je daar echt niet zijn. De zuidelijke route is korter en goedkoper, maar wel met alle gevolgen van dien. Het is een geldkwestie. Want ook te hoog containers stapelen levert een groot gevaar op. Ik hoop iedere keer maar dat een kapitein niet onder druk komt te staan en geen verkeerde beslissingen neemt."