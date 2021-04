GGD: Eind april zijn er acht vaccinatielocaties in Fryslân

In Heerenveen was mevrouw Jannie Posthumus de eerste die een prik in haar arm kreeg. Op deze locatie wordt de komende tijd alleen het Pfizer-vaccin gebruikt. De GGD Fryslân verwacht er in Heerenveen zo'n 2000 mensen per week mee te prikken.

GGD: 'jammer' dat AstraZeneca niet gebruikt wordt

Minister De Jonge heeft een tijdelijke stop gezet op het vaccineren met AstraZenica. In Fryslân werd dat alleen in Drachten gebruikt, omdat er meer kans op verspilling is, als het op meerdere locaties gebruikt wordt, zegt Van Mourik. Er wordt woensdag een besluit genomen over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin.

De GGD is tevreden over het vaccineren in Fryslân. " We prikken steeds meer. Meer dan 10.000 mensen de afgelopen week. en half april gaat dan omhoog", zegt Van Mourik. Er kunnen dan in totaal 12.000 mensen per week gevaccineerd worden, "maar je wilt altijd vlugger. We hebben de ruimte, de mensen, en wat ons betreft meer vaccin. Kom maar op."

In totaal zijn er nu 85.000 Friezen gevaccineerd. Ruim een kwart daarvan heeft de tweede prik ook al gehad.