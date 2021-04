Operaasje Fryske Flagge: Bauke Hovinga, een 'Biltker' in Australië

Bauke Hovinga (44) is geboren in St.-Annaparochie, maar woont nu in Mackay (Queensland) in Australië. Dat hij daar terecht is gekomen, heeft alles te maken met een leraar van zijn middelbare school. "Toen ik in de vierde klas van het vwo zat had mijn wiskundeleraar mij een adres gegeven van een meisje uit Papoea-Nieuw-Guinea om brieven uit te wisselen. Mijn Engels was niet heel goed en dit was een goede manier om mijn Engels te verbeteren. Ik schreef een brief en kreeg er eentje terug."

Acht jaar brieven geschreven

En dat was nog maar het begin, want hij heeft acht jaar lang brieven geschreven en ontvangen. "Toen hebben we op een gegeven moment maar besloten om elkaar te treffen in Australië. En drie jaar later zijn we getrouwd."

De keuze om naar Australië te verhuizen heeft Hovinga eigenlijk binnen tien minuten gemaakt. "Het was niet eens een hele moeilijke beslissing. We konden mijn vrouw niet naar Nederland toe krijgen, dus dan moest ik hier maar weg. Vandaar dat we besloten hebben naar Australië te gaan. Dat is niet heel erg ver weg van Papoea-Nieuw-Guinea, en daar was het makkelijker om een baan te vinden."