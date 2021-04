Leeuwarder veroordeeld voor doorverkopen gestolen sporthorloges

De eigenaar van de horloges is importeur en had meer dan 24.000 euro schade na de inbraak. De verdachte zei dat de zoon een inbraak in scene had gezet. De rechtbank gelooft dit niet. Maar omdat niet bewezen kon worden dat de Leeuwarder verantwoordelijk was voor de inbraak, werd hij daar voor vrijgesproken. Omdat het allemaal al vier jaar geleden is, vond de rechtbank het niet op z'n plaats om een straf te geven. Daarom werd het een voorwaardelijke werkstraf, met een proeftijd van een jaar.

Twee medeverdachten, de vriendin en schoonvader van de Leeuwarder, hebben zich volgens de rechter ook schuldig gemaakt aan heling. Zij krijgen voorwaardelijke werkstraffen van 80 en 40 uur opgelegd. De politie deed net alsof men twee aankopen deed om deze twee verdachten aan te houden.