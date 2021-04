Meisjesdroom komt uit: Tjalina pakt topjob achter de Eurovisie-schermen

Officieel is Tjalina straks 'backstage assistant' bij het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor een groot deel van de logistiek achter de schermen. Een belangrijk deel van het evenement, want miljoenen mensen over de hele wereld kijken naar het zangspektakel, en die willen natuurlijk dat het zonder vertraging verloopt.

Alle artiesten op de goede plek krijgen

"Niet te geloven, het is echt een moment waar ik als klein meisje al van droomde", vertelt Nijholt. Ze is één van de elf mensen die straks bij de liveshows deze gigantische verantwoordelijkheid krijgt. Het beeld van de vrouw met de headset zag ze vroeger op televisie, en ze wist toen eigenlijk meteen al dat ze dit later zelf ook wilde doen. "Als backstage assistant ben je verantwoordelijk voor de teams en artiesten backstage. Ik moet ervoor zorgen dat de artiesten op tijd op het podium komen voor hun optreden."

Het gaat in totaal om 42 teams uit alle hoeken van Europa. "Ja, krijg al die artiesten maar op de goeie plek, daar ben ik dan voor." Wat dan mee kan helpen, is dat Nijholt zowel Engels, Duits en Frans spreekt.

Nijholt werkt nu als verslaggever bij RTL, waar ze gewend is aan stress en deadlines. Ze hoopt dat dit haar ook bij de monstrerklus van het Eurovisie Songfestival helpt.