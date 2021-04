Winterweer in april: overleven de tuinbloemen en de kuikens dit wel?

"Kuikens hebben nu wel een slechte timing"

Inge van der Zee van de Bond van Friese Vogelwachten vertelt dat het voor vogels wel een slechte tijd is. "De eerste kuikens zijn nog niet uit het ei, maar we verwachten dat vandaag of morgen wel. Zij hebben wel een hele slechte timing. De kou is erg slecht voor ze en er zijn geen insecten. Kuikens hebben dagelijks duizenden insecten nodig om te groeien. Je kunt ze niet even binnen zetten om ze te helpen, dat zal de natuur zelf moeten doen."

Kieviten beginnen gelukkig wel weer met het opnieuw leggen van eieren, vertelt Van der Zee. "En de meeste vogels zijn nog niet bezig, het zijn met name de uilen en roofvogels die erg vroeg beginnen. Voor hen zijn er nog wel muizen en dergelijke, dus dat is niet zo'n probleem."

Het risico van buitendijks wonen

Een ander punt is wel het hoge water. Van der Zee: "We krijgen berichten dat het Waddenzeewater tot aan de Zeedijk toe staat, dat betekent dat er tientallen nesten zijn weggespoeld van de kievit. Maar ja: dat is het risico van buitendijks wonen."