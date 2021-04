VMBO-examens officieel begonnen met praktijkvakken

Hier en daar is er op de school in Heerenveen te zien dat het anders gaat dan in andere jaren. Zo staan er hekken in sommige gangpaden, om de zaken op bepaalde afdelingen rustig te houden. Teamleider Jaap Cuperus, vertelt over de voorbereidingen voor de examens van dinsdag: "Je moet goed nadenken over de anderhalve meter." Gelukkig voor het Nordwin worden de praktijkvakken eigenlijk altijd al in kleine groepjes afgenomen, dus dat was vrij simpel op te lossen.

Dinsdagochtend waren de eerste leerlingen aan de beurt voor hun praktijkvakken. Onder andere het examen Verkoop en Productie. Hier moesten de kandidaten een verkooppraatje houden en een bloembak in elkaar zetten. Een van de leerlingen vertelt na afloop dat hij er een goed gevoel over heeft. "Het was best wel makkelijk, ik had goed geleerd en ik had alle papiertjes van de afgelopen jaren nog wat doorgelezen. Dus ik wist het eigenlijk allemaal wel."

De grootste uitdaging moet echter nog komen voor zowel de leerling als voor de school: de massale theoretische examens. "Wij moeten ook in de grote hallen rekening houden met anderhalve meter, dus daar moet je vooraf over nadenken", vertelt Cuperus. "Wij hebben gelukkig de mogelijkheid om van twee lokalen één grote te maken. En we hebben gekeken naar het huren van een externe locatie."

Het streven van de school is wel om de examens zo 'gewoon' mogelijk te houden, met name om de leerlingen uiteindelijk een volwaardig diploma te geven.