Spoedzorg Sionsberg ontvangt eerste patiënten

Na het faillissement van het ziekenhuis en de doorstart, was er een tijdlang geen spoedeisende hulp meer. Maar met ingang van dinsdag komt daar wat voor terug, wat er misschien wel op lijkt, maar toch heel anders is. Medisch directeur Melvin Mac Gillavry: "Het gaat om een spoedpolikliniek, en dat betekent dat mensen met minder complexe zorg hier terecht kunnen." Voordat deze afdeling er was, werden patiënten nog doorverwezen naar een ziekenhuis verderop in de provincie. Maar ze kunnen nu dus na vijf jaar weer in Dokkum terecht.

Patiënten kunnen alleen met een doorverwijzing van de huisarts naar de spoedzorg in de Sionsberg. Daar kunnen ze zowel behandeld als onderzocht worden. En in sommige gevallen heeft een afspraak in de Sionsberg ook voordelen boven een afspraak in een ander ziekenhuis. Verpleegkundig specialist Derk-Jan Nienhuis: "Wij hebben de meeste uitslagen al binnen een kwartier binnen."