Stellingwerfse voetbalclubs SJO Vidosa onderzoeken verdere samenwerking

Vier voetbalclubs uit de Stellignwerven onderzoeken of ze nog meer kunnen samenwerken als SJO Vidosa ('vier dorpen samen'). Het gaat om de clubs s.v. Olyphia uit Noordwolde, v.v. Zandhuizen uit Zandhuizen, v.v. Oosterstreek uit Oosterstreek en Sport Vereent uit Oldeberkoop. De jeugdafdelingen werken al sinds april 2019 samen, maar nu wordt onderzocht of er ook een 'verregaande samenwerking' mogelijk is.