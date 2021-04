Verdachten na nachtelijke inbraak in Grou bij de A32 aangehouden

De politie heeft in de nacht van maandag op dinsdag drie verdachten aangehouden voor een inbraak in een woning aan de Skeakels in Grou. Er werd melding gedaan van de inbraak en onderweg naar de locatie kwam de politie een auto tegen met drie inzittenden. Later bleek dat deze verdachten goederen in de auto hadden die uit het huis vandaan kwamen.