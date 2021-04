Uitzonderlijk hoge golven van meer dan tien meter vannacht op de Noordzee

"De wind is er nu wat af, maar we hebben hier gisteravond om 21:00 uur en vannacht om 2:00 op de noordzijde een golfhoogte van boven de tien meter gehad. Dat zijn uitzonderlijk hoge golven", vertelt Van Suijlekom dinsdagochtend. Door de lange stormdepressie van Noord-Noorwegen tot en met de Waddeneilanden kan het water hoger komen dan normaal met deze windsterkte.

De hoge golven hebben in de nacht van maandag op dinsdag nog niet voor grote problemen gezorgd bij het scheepvaartverkeer. "Je ziet dat de wat kleinere schepen gaan liggen steken, ze gaan dan niet verder. Maar er lijkt toch één grote jongen door de route gegaan te zijn." Dit grote containerschip van meer dan 360 meter lang, was onderweg naar Hamburg en pakte de gevaarlijkere route die dichter bij de eilanden langsloopt.

Enkele jaren geleden zorgde de combinatie van een storm en een groot containerschip op deze route nog voor een grote milieuramp. "Ik weet niet hoe dit gegaan is, maar ik neem aan dat hij opgeroepen is door de kustwacht en dan is het aan de kapitein om te beslissen om toch de route te nemen." Volgens Van Suijlekom was het geen verstandige beslissing om dichter bij de eilanden langs te varen. "Dit zijn juist die extreme omstandigheden waar dingen in fout kunnen gaan. Die hoge golven dat zijn juist die momenten."