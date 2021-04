Opeinde wil plannen voor zonnepark voorlopig stopzetten

De vragen aan het bedrijf, bijvoorbeeld wat de risico's zijn en hoe het zit met de opbrengst, zijn nog niet goed beantwoord. En vanwege corona was het afgelopen jaar niet mogelijk om dorpsbewoners goed te informeren. Een speciale werkgroep heeft de gemeente Smallingerland gevraagd om het proces stop te zetten. Dinsdagavond is er een debat over in de gemeenteraad.

Ook al zou het zonnepark van 13 hectare er pas over twee jaar komen, het gaat de dorpsbewoners te snel. "Er is wel overleg geweest met het bedrijf", zegt Willem de Boer van Dorpsbelang Opeinde. "Maar we hebben als dorp meer informatie nodig. Het gaat om een zonnepark voor 25 jaar. Misschien is het nodig om als dorp een energiecoöperatie op te zetten om zo mede-eigenaar te worden." De bijdrage aan het omgevingsfonds, zoals het bedrijf dat heeft voorgesteld, is in verhouding tot andere zonneparken te laag vinden de bewoners. Bovendien zouden de effecten op de omgeving niet goed onderzocht zijn.

De werkgroep begrijpt dat de overheid bezig is met de energietransitie, maar de zorgen zijn groot volgens Jentsje Steegstra. "Je denkt wel na over de scenario's. Dus dat je er een paar picknickbankjes voor terugkrijgt als dorp, terwijl de ontwikkelaar er een half miljoen per jaar mee verdient. Dan had er meer ingezeten en daar heb ik wel slapeloze nachten van.