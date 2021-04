Op afspraak naar de meubelboulevard; anders dan anders, maar wel gezellig

Winkels mogen voor elke 25 vierkante meter vloeroppervlakte een bezoeker in de winkel hebben. De Woonboulevard in Sneek heeft een oppervlakte van zo'n 30.000 vierkante meter, dus is er genoeg ruimte voor bezoekers om zich te verspreiden.

Op de parkeerplaats staan veel auto's, maar in de winkels is die drukte bijna niet te zien. "Normaal heb je op Paasmaandag verkeersregelaars op de parkeerplaatsen nodig om alles in goede banen te leiden", vertelt Marijke van der Meer van Van der Meer Wonen. "Dat is nu niet het geval."