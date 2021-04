Mühren na winst op Excelsior: "Na de 2-2 voelde ik dat we er overheen zouden walsen"

Het oude record stond op naam van Harry van der Laan, die in het seizoen 1997-1998 maar liefst 29 doelpunten maakte. "Ik blijf daar wel rustig onder, maar ik ben daar zeker trots op", lacht Mühren na de wedstrijd. "Dat noemen ze een klein prijsje geloof ik. Mijn doelstelling was dertig doelpunten dit seizoen, maar we weten allemaal waar dit moet eindigen. Ik kan aardig rekenen, maar het ligt natuurlijk aan wat de concurrentie doet. We moeten in principe nog drie potjes winnen denk ik."

Toch zag het er niet naar uit in de eerste helft dat de overwinning zo groot uit zou vallen. "God wat waren wij slecht die eerste helft. Hoe dat kan weet ik niet, maar pas bij 1-2 gaan we gewoon weer normaal voetballen. Ja, dan maak je er nog zes in een half uur. En na die 2-2 voelde ik dat ook, zo van, hier gaan we overheen walsen."