Slecht seizoen Aris gaat door, Leeuwarders verliezen kansloos fan Yoast United

Dat kwam door de nederlaag tegen Apollo van zaterdagavond. Maandagmiddag werd vanaf het begin duidelijk dat Aris daar ook niks te zoeken heeft. In het eerste kwart liep de thuisploeg snel uit naar een voorsprong van 21-8. Ook in het tweede kwart was het verschil groot, zodat er bij de rust een tussenstand van 40-20 op het bord stond.

Na rust was Aris een stuk scherper, maar de overwinning van Yoast kwam niet meer in gevaar. Het vierde kwart ging nog naar de Leeuwarders (19-15) maar de conclusie na afloop was dat Aris ook tegen Yoast behoorlijk tekort kwam.