SC Cambuur kan promotie bijna ruiken na 'zevenklapper' tegen Excelsior

Deksel op de neus

Cambuur kreeg in de eerste paar minuten van de tweede helft een paar kansjes, maar weer maakte Excelsior het doelpunt. Aanvaller Omarsson mocht zomaar uithalen en hij zag dat Stevens kansloos was op zijn schot. De Leeuwarders moesten weer in de achtervolging, en deden dat onder andere met een aanvallende wissel toen Henk de Jong verdediger Schmidt eraf haalde voor aanvaller Nick Doodeman.

Na een uur kreeg Robert Mühren een grote kans, maar oog in oog met de keeper van Excelsior bracht de lat redding voor de bezoekers. Drie minuten later was het wel raak voor de Leeuwarders, toen Mühren de 2-2 tegen de touwen kopte uit een voorzet van invaller Doodeman. In de minuten na de gelijkmaker kreeg Cambuur een paar grote kansen, maar de ploeg slaagde er niet in om op voorsprong te komen.

Cambuur zet aan

Met nog twintig minuten te gaan kwam Cambuur toch op voorsprong. Linksback Bangura zette goed door aan de linkerkant, en zijn pass werd door Ragnar Oratmangoen tot doelpunt gepromoveerd. Daarbij werd de bal nog wel aangeraakt, zodat keeper Maarten de Fockert kansloos was. De beslissing kwam even later, toen Cambuur een penalty kreeg na hands van Excelsior. Voor topscoorder Robert Mühren de ideale mogelijkheid om zijn dertigste doelpunt van het seizoen te maken en de overwinning veilig te stellen. Voor de statistieken maakte Oratmangoen er met zijn tweede van de wedstrijd nog 5-2, en Mühren maakte er met nog een penalty zelfs 6-2 van. In de laatste minuut werd het zelfs nog mooier, toen ook Oratmangoen zijn derde maakte.

Door de overwinning komt Cambuur nu op 76 punten uit 32 wedstrijden. Er zijn nog zes wedstrijden te spelen in de eerste divisie, promotie kan de Leeuwarders bijna niet meer ontgaan.