Golven tot wel 7 meter hoog verwacht op de Wadden

Op sommige plekken in Fryslân is het weer nu nog rustig, maar het stormachtige Paasweer zorgt in het Waddengebied voor een opvallend hoge golfslag, veroorzaakt door de poolwind. Dat merken ze ook op de Brandaris, zegt Van Suijlekom. Hij ziet de hoge golven toenemen.

Bovendien wordt de zee later op de dag alleen nog maar wilder. "Er is een heel langgerekt gebied met harde wind, dat gaat echt van Noord-Noorwegen tot helemaal tegen de wadden aan. Dat komt allemaal uit dezelfde windrichting, dus de golfhoogte bouwt zich behoorlijk op", zegt Van Suijlekom. "Eigenlijk hebben we hier nog helemaal niet zulke hele gekke harde wind, en dan hebben we al heel hoge golven. Dat komt door die druk van boven."

Containerschepen

Volgens Van Suijlekom is het vanwege de Paasdagen geen drukke dag wat betreft het vaarverkeer. "Er vaart bij ons nu niet zo heel veel bijzonders. Het is heel druk met veerboten, want de visserij - want het is Tweede Paasdag - vaart eigenlijk niet vandaag. Eigenlijk valt het wel mee."