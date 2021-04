De Watersport Woudsend dicht en toch weer open na valse positieve coronatest

Na een slecht coronajaar helpen alle euro's die er binnenkomen, maar eigenaar Frans van der Molen kreeg wat coronaklachten en liet zich testen. Begin vorige week las hij online de uitslag: hij was positief. Ruim een dag later belde de GGD dat de tekst toch negatief was. "Aan de ene kant was ik blij dat ik het niet had, maar aan de andere kant had ik er wel de pee in", verzucht Van der Molen.

Tweede keer

Wat er precies mis is gegaan, weet de restauranthouder ook niet. In december hebben hij en Michaela (zijn vrouw en mede-eigenaar, red.) al een keer corona gehad. "We dachten dat we het virus ook niet meer konden krijgen, maar met die Britse variant weet je het ook niet. Misschien stond de uitslag van toen nog wel in het systeem." Hoe de datum van de laatste test dan wel goed kon zijn, kan hij niet verklaren.