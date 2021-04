Sneeuw en hagel houdt kampeerder in Fryslân niet tegen: "We hebben 'gebarbeknoeid'

Op maandag staan er nog twee caravans en drie campers op het terrein. De wind jaagt de witte sneeuw over het terrein en dat is te merken in de zogeheten glamping tent van de camping. Vier gasten uit Amsterdam hebben daar dit weekend gekampeerd. "Het waaide als de donder, dus het was luidruchtig om te slapen", vertelt één van hen. "We hebben een beetje 'gebarbeknoeid', het kon net. Het was wel even een challenge om het vuurtje aan te wakkeren, maar dat is uiteindelijk gelukt."