Lege terrassen en volle parken: "Burgemeester Leeuwarden moet grote steden volgen"

De burgemeesters van de grote steden vinden het niet terecht dat de parken vol liggen, terwijl de terrassen dicht moeten blijven. "Het is niet meer uit te leggen dat mensen met een fles wijn op het gras mogen zitten, maar dat de horeca de terrassen niet mag openen", zegt burgemeester Aboutaleb fan Rotterdam.

'De oplossing voor het probleem'

Wat in de vier grote steden gebeurt, zag Eijer de afgelopen weken in Leeuwarden. Afgelopen dinsdag en woensdag waren prachtige dagen, de Prinsentuin lag vol. "Mensen willen eruit, dat snap ik heel goed. Ze zoeken elkaar op in de buitenlucht met zulk warm weer. Maar dan denken wij als horeca: 'Waarom kunnen de terrassen van ons dan niet open?' Wij zijn de oplossing van het probleem, wij kunnen de mensen spreiden en wij hebben toezicht. Bij ons kan het veilig. Dat is in een park niet zo."

Buma wil niet toegeven

Burgemeester Buma van Leeuwarden is voorzitter van de Friese veiligheidsregio. Die volgt het advies van de Veiligheidsraad met 25 burgemeesters, om op termijn te praten over versoepelingen, en niet nu al de terrassen open te gooien. "Dat is heel jammer", zegt Eijer.

"We zijn bijna een halfjaar dicht en willen graag weer aan de slag. Bovendien verkeren veel ondernemers in zwaar weer en moet er snel iets veranderen." Eijer wil graag met Buma om de tafel om te kijken wat er op korte termijn mogelijk is.