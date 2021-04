Jaap Musschenga nieuwe dirigent bij De Bazuin uit Oentsjerk

Musschenga is cum laude afgestudeerd aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. In 2015 won hij de VNO-NCW Noord Talent Award, bedoeld voor muzikaal talent uit Noord-Nederland. "Zijn muzikale visie en vakmanschap als dirigent maken dat hij een uitstekende opvolger is voor de vertrekkende dirigent Klaas van der Woude", laat De Bazuin weten.

Musschenga is momenteel als dirigent verbonden aan brassband Gloria Deï uit Gerkesklooster, fanfare Concordia uit Oldebroek en fanfare Eendracht uit Eerbeek.