"Maak van huldiging SC Cambuur een FieldLab experiment"

Pool deed zijn uitspraak in het nieuwsforum van het radioprogramma Buro de Vries. De kans dat de Leeuwarder voetballers keukenkampioen worden, wordt met de week groter. Dan zouden ze promoveren van de eerste naar de eredivisie. De vorige keer dat Cambuur dat deed, was in 2013.

Gezien het enthousiasme bij de trouwe fans van de club zal het lastig worden een kampioensfeest in coronatijd te organiseren. Anderhalve meter afstand houden, en niet teveel schreeuwen en zingen, dat past niet echt bij de emoties die een kampioenschap los zullen maken, denkt Pool.