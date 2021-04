Fractievoorzitter ChristenUnie: "Ik voel me niet thuis in de kerk"

Niesink verzorgt een of twee keer per maand een preek, maar ambities om zelf in een kerk aan de slag te gaan heeft ze niet. "Ik zou nooit dominee willen worden. Dat is niet mijn roeping. Ik ben jongerenwerker in hart en nieren. Ik vind het leuk om af en toe te preken, maar dominee is niet mijn ding", vertelt de Wirdumer.

Niet met geloof opgegroeid

Echter, het lag helemaal niet voor de hand dat Niesink het kerkelijk leven in zou gaan, want ze is niet met het geloof opgegroeid. "Ik ben als tiener met het geloof in aanraking gekomen. Ik had een vriendinnetje dat christelijk was." De ouders van dat vriendinnetje vonden het prima dat Carlijn op zondag op bezoek kwam, maar dan moest ze wel mee naar de kerk. "Zo kwam ik ermee in aanraking."

Als kind vond ze de wereld daarnaast al wonderlijk. "Ik dacht: dat kan niet zomaar ontstaan zijn. Daar moet een gedachte achter zitten." Dat was Niesink haar startpunt. "Vanaf toen was het zoeken. Wat is het geloof en wat vind ik daarvan? Aan de hand daarvan heb ik keuzes gemaakt." Niesink besloot zichzelf christen te noemen en zou theologie studeren.

Verschil tussen geloven en de kerk

Voor Niesink zit er een groot verschil tussen het geloof en de kerk. "Ik voelde me niet thuis in de kerk, omdat ik daar heel erg zie dat je ergens aan moet voldoen en worden je een standaard en regels opgelegd." Dat is niet hoe Niesink in het geloof staat, want zo zou het volgens haar niet bedoeld zijn. Het geloof en de kerk zouden elkaar in veel opzichten in de weg zitten. "We hebben als christenen een heel goed verhaal te vertellen, maar we weten alleen niet altijd hoe we het moeten vertellen. Soms vechten we elkaar te veel de tent uit en maken we het elkaar echt ontzettend moeilijk."

Met name jongeren zouden volgens Niesink worstelen met het geloof. "Zij horen wat dan allemaal wel en niet zou mogen. Daar kunnen ze niet altijd aan voldoen, waardoor ze het geloof kwijtraken." De kerk zou jongeren meer moeten zeggen dat ze goed zijn zoals ze zijn, vindt de jongerenwerker. "Voor mij is God liefde en vanuit daar moeten we verder werken."