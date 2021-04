SC Heerenveen verliest na net-geen-buitenspelgoal van Ajax

Het was bepaald geen blamage voor de Friezen, tegen de nummer een van Nederland. Heerenveen kwam na een halfuur spelen op voorsprong, door een doelpunt van Mitchell van Bergen. Hij kreeg de bal van Joey Veerman, ging zijn man voorbij en schoof de bal de verre hoek in.

Vijf minuten later was het gelijk, doordat Ajax een penalty kreeg na een handsbal van Jan Paul van Hecke. In de tweede helft scoorde Ajax opnieuw, op het randje van buitenspel. De videoscheidsrechter had lang nodig voor het besluit. Dat viel uit in het nadeel van Heerenveen.

Heerenveen speelde compact, en Ajax domineerde. De Friezen loerden op de counter, maar de counter kwam niet. Met hotseknotsbegoniavoetbal probeerde Heerenveen in de laatste minuten nog op gelijke hoogte te komen, maar de verdediging van Ajax kon standhouden, ook in de blessuretijd. Het bleef 1-2.