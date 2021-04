Leeuwarder CDA-prominent wil 'zakenkabinet' met DSM-bestuurder als premier

In een zakenkabinet doen de beroepspolitici een stapje terug, en worden deskundige bestuurders op hun eigen terrein naar voren geschoven als minister. "Dat is ook democratisch, want hun beleid moet altijd nog gesanctioneerd worden door de Tweede Kamer", zegt Faber in het nieuwsforum van het radioprogramma Buro de Vries.

Na de discussie over de positie van Mark Rutte en het afhaken van de ChristenUnie als coalitiepartij onder Rutte's leiding, is er een vacuüm ontstaan. Een vlotte formatie lijkt er daarom niet in te ziten.

"En dat terwijl er wel vanalles geregeld moet worden", somt Faber op. "De landbouw, het onderwijs, de woningbouw, het armoede-probleem en niet te vergeten het klimaat!"