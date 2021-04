Doelman Stevens is een vraagteken bij SC Cambuur

Dat zijn training na een paar ballen schieten en een paar ballen wegduiken weer klaar was, was volgens afspraak volgens Stevens. "We gingen eventjes testen hoe het ging. Daarom ben ik maar heel even op het veld geweest." Zijn enkel is het probleem, daar heeft hij de meeste last van. "Het doet nog wel pijn, maar ik denk dat morgen wel goed gaat komen. De enkel is nog wat dik, maar verder voelt het wel oké."

Maandagochtend wordt definitief duidelijk of Stevens wel kan spelen. Anders wordt hij vervangen door Peter Bos. Stevens: "Ik ga alleen spelen als ik me echt goed voel, dat gaan we morgen testen. Als dat niet zo is, speel ik niet. Als dat wel zo is, speel ik morgen gewoon. Heel simpel."