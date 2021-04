Roerdompproject in Alde Feanen is een succes: van vijf naar 25 paartjes

"Ik zou natuurlijk graag willen zeggen dat het door ons project komt dat er nu zo veel paartjes in de Alde Feanen zitten, maar dat kan ik niet hard maken, want wij weten niet hoe veel paartjes er zouden zijn als wij niets hadden gedaan", zegt Haye Folkertsma van ooievaarsstation It Eibertshiem in Earnewâld. Toch kan het bijna niet toevallig zijn dat de populatie roerdompen in het natuurgebied zo is verbeterd na de start van het project.

Stichting It Eibertshiem is opgericht in 1980 met het doel om vogelpopulaties in stand te houden, voornamelijk de ooievaar. Omdat de roerdomp net als de ooievaar een moerasvogel is, reageerde It Eibertshiem positief toen It Fryske Gea bij hen aanklopte met het verzoek om het roerdompproject financieel te steunen.

34.000 rietstekjes

In 2016, 2017 en 2018 is in totaal drie bundel waterriet, zo'n 34.000 rietstekjes, aangeplant in de Alde Feanen. "Dat is maar een postzegel, maar het is wel heel belangrijk geweest. Het Fryske Gea kan vervolgens het waterpeil verhogen of verlagen, naargelang wat er op dat moment nodig is, zodat het waterriet zich goed kan ontwikkelen. En dat is weer heel belangrijk voor de roerdomp, want dat waterriet is zijn biotoop", legt Folkertsma uit.