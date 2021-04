Spelers Aris over zaak matchfixing: "Ik ga ervan uit dat het niet is gebeurd"

Van Dijk werd toevallig op woensdag teruggehaald naar Aris, omdat de club te maken had met veel blessures. Hij had zich een andere terugkeer voorgesteld bij Aris. "Ik had wel op een winstpartij gehoopt, ja. Dus dat is wel zwaar", waarmee hij doelt op het verlies van zijn club zaterdagavond tegen Apollo Amsterdam. Van Dijk praat niet graag over de matchfixingzaak. "Weet je, er is niks vastgesteld. Dus ik kan van alles gaan denken en doen, maar ik probeer er niet zoveel aandacht aan te besteden."

Groot nieuws

Het is de Belgische coach van Aris, Ferried Naciri, natuurlijk ook niet ontgaan dat iedereen in Nederland nu ineens Aris Leeuwarden kent. "Groot nieuws inderdaad. Ik was al wel op de hoogte ervan, dus voor mij was het niet heel veel nieuws. Het was een oud bestuur, oude spelers, oude coach. Dus daar hebben wij heel weinig mee te maken. Het zal voor sommige jongens misschien wel even schrikken geweest zijn. Maar het staat niet zo heel dichtbij ons", zegt Naciri.

Naciri heeft de twee spelers die toen ook bij de selectie hoorden wel apart genomen. "Klopt, ik heb een tijdje geleden wel met die jongens gepraat. Het onderzoek is al een tijdje gaande. Ze zeiden wel dat ze ervan geschrokken waren, maar ze zijn niet betrokken. Dus je moet het ook loslaten en verdergaan. Maar het is natuurlijk wel even schrikken op het moment dat je het hoort", zegt de coach.

Onderzoek

Koopmans wist in het afgelopen seizoen al dat er een onderzoek liep naar zijn oud-teamgenoten. "Ik had niet aan zien komen dat het landelijk nieuws zou zijn ineens", zegt Koopmans, die zelf ook is gehoord in het onderzoek. "Gehoord klinkt vrij heftig, maar ze hadden voor mij ook wat vragen over hoe het team in elkaar zit."

Toen hij het een jaar geleden te horen kreeg, viel er niet ineens een kwartje bij Koopmans. "Dit verwacht je sowieso niet natuurlijk. Dat dit gebeurt. Als je een wedstrijd speelt en je verliest hem gaan je gedachten nooit naar dat soort dingen toe. Dus wat dat betreft is het heel onverwacht en zeker schrikken", zo zegt de 23-jarige basketballer.