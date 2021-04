In Fryslân vervallen veel kerkdiensten vanwege het coronavirus. Om de Friezen toch een kerkdienst te laten meemaken, zendt Omrop Fryslân kerkdiensten uit. Ook met Paaszondag was er een speciale dienst: vanuit de Redbadkerk in Jorwert, van de Mienskip fan Nijkleaster en Westerwert. De voorganger was Hinne Wagenaar. De dienst is hieronder terug te kijken: