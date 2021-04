LIVE: Paaszondag-kerkdienst bij Omrop Fryslân

In Fryslân vervallen veel kerkdiensten vanwege het coronavirus. Om de Friezen toch een kerkdienst te laten meemaken, zendt Omrop Fryslân kerkdiensten uit. Ook met Paaszondag is er een speciale dienst: vanuit de Redbadkerk in Jorwert, van de Mienskip fan Nijkleaster en Westerwert. De voorganger is Hinne Wagenaar, maar er zijn ook lezers, muziek en zang. De dienst begint om 10.00 uur.