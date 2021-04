ONFK-weekend: een compilatie van 35 jaar live fanfaremuziek

In 1982 werd gestart met het Frysk Fanfare Festival, de voorloper van de ONFK, die in 2010 het daglicht zagen. Vanaf 1985 tot en met de dag van vandaag is Omrop Fryslân betrokken bij het vastleggen van optredens van fanfares uit binnen- en buitenland.

De korpsen hadden dit jaar natuurlijk niets liever gedaan dan gezamenlijk muziek maken, maar dat kan niet vanwege de beperkende coronamaatregelen. En zelfs al hadden ze in april groen licht gekregen, dan was het nog te kort dag geweest om daarop voorbereid te zijn. "Er moet ook worde gerepeteerd. Als dat in februari of maart al had gekund, dan hadden ze er in april wel klaar voor moeten zijn", legt ONFK-bestuurslid Andries de Haan uit.

"Houden moed"

Dat de muzikanten niet mogen samenkomen om met hun gedeelde passie bezig te zijn, is moeilijk. "Je valt in een gat", vervolgt De Haan. "Maar als we straks weer beginnen, ben ik ervan overtuigd dat we snel weer het enthousiasme kunnen vinden. We houden moed."