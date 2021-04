SC Heerenveen haalt met 15-jarige Tygo Land jongste speler ooit aan

De leeftijdsgrens om een contract te tekenen is verlaagd van zestien naar vijftien jaar. Land werd in 2013 door scouts opgemerkt bij het Drentse vv Peize en is daarna via de voetbalschool ingestroomd in de jeugdacademie.

"Tygo is een controlerende middenvelder met veel kwaliteit", zegt hoofd jeugdopleiding Michel Jansen. "Met dit contract kiest hij bewust voor een traject om zich bij ons verder te ontwikkelen richting het eerste elftal. We hebben er alle vertrouwen in dat hij de komende jaren mooie stappen kan maken."