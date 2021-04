Aris uitgeschakeld voor play-offs na verlies tegen Apollo

De Leeuwarders hadden een slechte week: donderdag werd bekend dat een aantal oud-spelers van Aris worden verdacht van matchfixing en die avond werd ook nog eens kansloos verloren van hekkensluiter The Hague Royals.

Zestien

Aris was dus wel eens toe aan een goed resultaat. Tegen de nummer drie van de competitie Apollo Amsterdam begonnen de Leeuwarders aardig en het eerste kwart eindigde in 16-16. De tweede periode liep precies hetzelfde, dus bij rust was het 32-32.

De Amsterdammers sloegen in het derde kwart een gaatje, naar 47-57. Aris kon dat gat in het laatste deel niet meer dichten en het werd dus 58-75.

Geen play-offs

De Leeuwarders staan na zes wedstrijden in de Elite B op de vierde plek met zes punten. Ze zijn daarmee uitgeschakeld voor de play-offs. De beste twee teams van de Elite B gaan door naar de play-offs. Het gat naar de nummer twee Weert is na zaterdag tien punten, met vier wedstrijden te gaan is dat niet meer in te halen.