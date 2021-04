Broedende zeearend verstoord door drone in De Alde Feanen

De zeearend was volgens de natuurorganisatie bang voor de drone en vloog zelfs twee keer weg. De drone zou de vogel zelfs achtervolgd hebben. Volgens It Fryske Gea kunnen zeearenden tijdens het broedseizoen slecht tegen verstoring. "Het is niet voor niks dat we tijdens het broedseizoen bepaalde gebieden afsluiten voor publiek. De dieren hebben dan absoluut rust nodig."

Het is verboden om zonder toestemming in het gebied te vliegen en een overtreding kan met een boete bestraft worden. It Fryske Gea hoopt dat degene die met de drone vloog zich bij de organisatie meldt.