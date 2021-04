RIVM: Regionale maatregelen tegen corona hebben geen zin

De NOS vroeg Wallinga of het zin heeft om per regio de besmettelijkheid vast te stellen, en dan passende maatregelen te nemen. "Dat heeft niet zo veel zin", zegt Wallinga. "en je stuit ook op allerlei lastige problemen. Je moet dan weten hoeveel Groningers door andere Groningers besmet zijn of naar Friesland reizen."

'Ga eens wat verder uit elkaar wonen'

"Je kunt ook weinig met zo'n regionale R", zegt Wallinga. Het reproductiegetal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Dit getal geeft aan hoeveel mensen gemiddeld besmet worden door één patiënt met het coronavirus. "Stel dat je vindt dat in de Randstad de R wat hoger zou zijn omdat de mensen er dichter op elkaar wonen. Dan kan je moeilijk zeggen: ga eens wat verder uit elkaar wonen."

Volgens Wallinga zou de R beter berekend kunnen worden voor bepaalde leeftijdsgroepen, om dan bijpassende maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld voor studenten of scholieren. Dat is 'zinvoller', zegt hij.

'Nederland is te klein'

Er zijn wel landen waar een regionale aanpak geldt. Dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel in hetzelfde gesprek met de NOS. "In Oostenrijk zie je rond Wenen, dat vlak bij Tsjechië, Slowakije en Hongarije ligt, drie keer meer besmettingen dan in West-Oostenrijk."

"West-Oostenrijk is nog tamelijk open, zelfs de restaurants, maar in het Oosten geldt voor Pasen een strikte lockdown. Ook in Duitsland zie je heel grote verschillen in aantallen besmettingen tussen verschillende deelstaten en ook wel in beleid. Maar ons land is daar geografisch gezien eigenlijk te klein voor."