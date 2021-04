Wijnjewoude opent proeftuin om dorp energieneutraal te maken

De dag begon met een geluidswagen op zonnestroom die door het dorp reed. Om elf uur was er voor iedereen een bijeenkomst om informatie te krijgen over het plan om Wijnjewoude energieneutraal te maken. De officiële opening van de proeftuin is een grote stap in goede richting, vertelt voorzitter van dorpscoöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) Pieter de Kroon. "Vandaag is een eindpunt en het is ook een beginpunt. Het eindpunt van het traject dat we duurzaam willen worden. En het begin van het verwezenlijken van onze droom.

In 2015 is WEN begonnen met de plannen voor een energieneutraal dorp. Wijnjewoude krijgt 4,3 miljoen euro subsidie om dit te realiseren. Een groot deel van at geld gaat naar de inwoners van het dorp. Ieder gezin krijgt een cheque van 2.000 euro om energiebesparende maatregelen te nemen. De Kroon: "De inwoners kunnen de volgende stap maken met duurzaamheid. Dat kost geld en dat is nog niet altijd rendabel. Daarom zijn we heel blij met deze stimulering." Een volgende stap kan zijn het plaatsen van zonnepanelen of een betere isolatie.