RIVM: 237 nieuwe besmettingen in Fryslân, meesten in Súdwest-Fryslân

De meeste nieuwe besmettingen zijn gemeld in de gemeente Súdwest-Fryslân (52), daarna volgen Leeuwarden (28) en De Fryske Marren (23).

In Fryslân zijn in de afgelopen 24 uur geen mensen overleden ten gevolge van het coronavirus. Er waren twee nieuwe ziekenhuisopnamen in onze provincie. Het gaat om inwoners van Smallingerland en Noardeast-Fryslân.

Het aantal besmettingen per gemeente (zie je de kaart niet goed, klik dan hier):