SC Cambuur is weer een stapje dichter bij de eredivisie. Door een 3-0 overwinning op FC Volendam hadden de Leeuwarders al en goede vrijdag, maar daarnaast liet de concurrentie ook steken vallen. De voorsprong op de derde plek in de eerste divisie is daardoor vergroot naar negen punten. En dus was het een groot feest in de kleedkamer van Cambuur na afloop van het duel met FC Volendam.