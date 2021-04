Adema: ChristenUnie wilde voor formatiedebat eigenlijk al van Rutte af

De partij steunde eerder deze week niet de motie van wantrouwen, "want dat zou betekenen dat Rutte vanaf dat moment al weg was geweest en dan waren we het leiderschap in deze crisis, dat we nu zo hard nodig hebben, kwijt. Dan was de chaos compleet geweest."

Vertrouwen in de politiek

De ChristenUnie wil vooruitzien naar de tijd na de coronacrisis. "Dan hebben we het ook over de crisis over het vertrouwen in de politiek. Dat vraagt om nieuw leiderschap." De bal ligt volgens Adema nu bij de grotere partijen in de Tweede Kamer, die tot een nieuwe coalitie moeten komen. "Laat die eerst maar met elkaar om tafel gaan om te kijken hoe wij hieruit moeten komen."