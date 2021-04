"Stroomproblemen kost Heerenveen ondernemers"

Het kan niet snel genoeg

Aardema krijgt in zijn verhaal bijval van wethouder Hedwich Rinkes. "Het gaat natuurlijk wel om grote trajecten die door heel Nederland gaan", zegt Rinkes. "Dat realiseren we ons ook goed, maar we komen op voor onze bedrijven en onze belangen." De gemeente is volgens de wethouder met Liander in gesprek en wil dat het niet alleen bij plannen blijft maar dat er ook actie op komt.

Rinkes: "Liander realiseert zich wat de noodzaak is, dat wij vanuit Nederland bekeken een plattelandsregio zijn. Maar we zijn wel een banenmotor voor de toekomst. Dat willen we blijven en daar hebben we Liander bij nodig. Zij zetten nu stappen in het verbeteren van het net, maar het kan niet snel genoeg."